شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يستهدف ليفاندوفسكى فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية فرنسية عن اهتمام نادى باريس سان جيرمان بالتعاقد مع النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألمانى، تحسبًا لرحيل الفرنسى الشاب كيليان مبابى عن الفريق، حيث يسعى ريال مدريد بكل قوة نحو ضم الأخير فى الصيف.

وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إن ليفاندوفسكى يبدو أن لديه خططًا أخرى بعيدة عن سان جيرمان، رغم اهتمام الفريق الباريسى الذى يخشى رحيل مبابى وعدم سد الفراغ الكبير من بعده فى الهجوم. بدوره، أوضح كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ، فى تصريحات لصحيفة «بيلد»: «لا أحد يبيع لاعبًا يسجل 60 هدفًا فى الموسم».

يأتى هذا فى الوقت الذى أشارت فيه شبكة «سكاى سبورتس» أن بينى زاهافى، وكيل اللاعب المخضرم، تحدث مع الأندية الأخرى، حيث ينتهى عقد البولندى فى عام 2023.

ويعيش ليفاندوفسكى حالة رائعة هذه الأيام، إذ كرر المهاجم البولندى الإنجاز التاريخى الذى حققه جيرد مولر أسطورة الفريق البافارى، بتسجيل 40 هدفًا فى موسم واحد بالدورى الألمانى «بوندزليجا».

ورفع ليفاندوفسكى رصيده إلى 40 هدفًا خلال مشاركته فى 28 مباراة بالدورى الألمانى هذا الموسم، ليعادل رقم جيرد مولر القياسى فى عدد الأهداف خلال موسم واحد بالبوندزليجا، والذى حققه الأخير موسم 1971-1972.

مبابى يقترب من الرحيل فى نهاية الموسم

فى سياق آخر، تحدث الأرجنتينى ماوريسيو بوتشتينو، المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان، عن التتويج باللقب الثانى مع الفريق بعد الفوز بكأس فرنسا على حساب موناكو بهدفين نظيفين.

وقال بوتشتينو، فى تصريحات نقلتها صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية: «نحن سعداء جدًا، إنه اللقب الثانى الذى أحرزه فى غضون أربعة أو خمسة أشهر وهو أمر رائع ولا يصدق، وأشعر بسعادة كبيرة من أجل اللاعبين ومشجعى النادى أيضًا».

وأضاف: «لسوء الحظ أن المشجعين ليسوا متواجدين معنا فى هذا الملعب الرائع، لكننى أود أن أتشارك هذا الفوز معهم بالرغم من ذلك».

وأوضح: «لقد سيطرنا على المباراة بشكل كامل، وهيمنا على كل الأوضاع فى اللقاء، ونجحنا فى السيطرة على المباراة من بدايتها لنهايتها، إنها مباراة نهائية وفى هذه المباريات الفوز هو أمر ضرورى».

وتابع: «عندما كنت فى المباراة النهائية مع توتنهام ضد ليفربول قدمت أداءً ممتازًا، لكن الريدز نجحوا فى الفوز بالمباراة، أردنا أن نفوز واليوم كان اللاعبون رائعين بمعنى الكلمة».

وسجل ثنائية باريس سان جيرمان، ماورو إيكاردى فى الدقيقة (19) وكيليان مبابى (81)، ليعزز باريس بالتالى تصدره لقائمة أكثر الأندية تتويجًا بكأس فرنسا.