شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جابر يفجر العديد من المفاجآت ويؤكد: اتحاد المصارعة دفعني للاعتزال (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل المصري اليوم مع لاعب المصارعة الرومانية أحمد حسن الشهير باسم أحمد جابر الذي سافر مؤخراً إلى الولايات المتحدة الأمريكية مفضلاً المشاركة في المنافسات العالمية من خلالها بعد فترة من النجاحات التي حققها بالعلم المصري.

ويعد أحمد جابر ابن شقيقة البطل الأوليمبي المصري كرم جابر الذي حقق ذهبية أولمبياد أثينا 2004 وفضية لندن 2014.

وفجر أحمد جابر العديد من المفاجآت حول تمثيله مصر خلال الفترة الماضية ومستقبل العلاقة مع اتحاد اللعبة.

إلى نص الحوار

في البداية.. حدثنا عن إنجازاتك قبل السفر إلى أمريكا؟

قدمت إنجازات كبيرة خلال تواجدي في مصر وحققت بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية 7 مرات كان اخرها قبل السفر بنحو شهر، بالإضافة إلى بطل العالم 5 مرات وبرونزية بطولة ألعاب البحر المتوسط وبرونزية بطولة العالم للشباب في الصين.

لماذا قررت مغادرة مصر والمشاركة في البطولات الامريكية؟

قرار رحيلي عن مصر غير مرتبط باللعب في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أعلنت اعتزالي لعبة المصارعة الرومانية اعتراضاً على عدم تقديري مادياً ومعنويا من قبل اتحاد اللعبة في مصر.

كنت أتقاضي مبلغ 700 جنيه من النادي في الوقت الذي حققت برونزية ألعاب البحر المتوسط، وتعامل معي مسئولي الاتحاد بصورة غير جيدة، رافضين طلبي بدعمي مادياً من أجل الاستمرار في الاستعداد للبطولات.

كما أن وزير الشباب والرياضة وعدني بالتدخل وزيادة راتبي الشهري الذي أحصل عليه من النادي وهو ما لم يحدث لمدة 7 أشهر كاملة.

وحتى بعد إعلاني السفر والاعتزال لم أتلقى مكالمة من مسئول في اتحاد المصارعة الرومانية أو مدرب.

وماذا عن السفر إلى أمريكا؟

بعد إعلاني اعتزال لعب المصارعة الرومانية تلقيت اتصال من وسطاء يعرضون عليا الانضمام إلى أحد الأندية الأمريكية والمشاركة في البطولات المحلية والأمريكية.

ومؤخراً حقق برونزية بطولة أمريكا للمصارعة الرومانية الشاطئية ووعدتهم بتحقيق إنجازات غير مسبوقة ما لا يقل عن 5 بطولات في العام.

في المقابل لم ينجح الاتحاد المصري في الوصول إلى الأولمبياد بوزن 97 الذي أنافس عليه وذلك بسبب إشراك لاعبين لا يتمتعون بالخبرة الكافية.

هل تشعر بالحزن بعد تحول مسارك بهذا الشكل؟

الشعور الأكبر الذي يتملكني الآن هو الفرح لأنني مازلت أمارس اللعبة المفضلة لدي بغض النظر عن الاسم الذي أحمله وأدافع عنه في المنافسات.

ما هو موقفك من العودة إلى المشاركة مع المنتخب المصري؟

مازال أمامي فرصة العودة وتمثيل مصر مجدداً لأني أخوض منافسات داخلية فقط داخل أمريكا، وعلى الجميع أن يقدر حزني من المعاملة التي واجهتها من اتحاد اللعبة.