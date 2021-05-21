شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة بعثة بيراميدز من الموت في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى مقر فندق إقامتها في مدينة آبا بنيجيريا استعدادًا لخوض مباراة أنيمبا في إطار الدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفًا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد أنيمبا الدولي بمدينة آبا في إطار إياب ربع النهائي، بعد الفوز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعانت بعثة بيراميدز بصورة غير طبيعية من رحلة الانتقال إلى آبا، التي تشهد المباراة، بعدما اضطرت الطائرة الخاصة إلى النزول بمطار بورت هاركوت لعدم وجود مطار دولي في آبا، واستغرقت الرحلة حتى فندق الإقامة قرابة 6 ساعات كاملة.

ورغم التأمين الضخم للبعثة، فإنها عانت بشدة الزحام والطرق السيئة المغلقة تمامًا، ونجحت بعد معاناة شديدة في الوصول إلى الفندق، وسط ظلام دامس في الطريق المؤدي إلى المدينة وإغلاق العديد من الطرق المؤدية إلى الفندق داخل مدينة آبا، وسيطر الرعب والخوف علي أفراد البعثة من تعرضهم لأي مكروه، لدرجة أن بعض اللاعبين وصفوا الرحلة بأنها رحلة النجاة من الموت، وكانت بعثة بيراميدز قد وصلت على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد للاعبين وجميع أفراد الفريق، قبل الانتقال مباشرة من بورت هاركوت نحو مدينة آبا، التي تُقام فيها المباراة.