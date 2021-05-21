شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شعبان مديرًا لبطولة آسيا للتايكوندو المؤهلة للأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرأس المصري محمد شعبان، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو، تصفيات آسيا المؤهلة للأولمبياد والتي انطلقت صباح اليوم وتستمر منافساتها غدا السبت 23 مايو بالعاصمة الأردنية عمان.

وأقيم الاجتماع الفني للبطولة أمس الخميس برئاسة المصري محمد شعبان الذي تحدث عن كافة تفاصيل البطولة والإجراءات الإحترازية المتبعة خلال المنافسات وأجرى القرعة لموازين اليوم الأول للبطولة.



وتقام تصفيات آسيا للتايكوندو يومي 21 و23 مايو بمشاركة 84 لاعبا يمثلون 28 دولة في الأوزان الأولمبية ويليها تصفيات آسيا للباراتايكوندو يوم 24 مايو.

وتعد تصفيات آسيا آخر المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو التي ستنطلق يوليو المقبل.

ويشارك في التصفيات 9 دول عربية وهي: سوريا، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين وفلسطين، ولبنان، والسعودية، وقطر، والكويت، والأردن البلد المضيف بالإضافة إلى اللاعب وائل الفراج الذي يمثل فريق اللاجئين، وهو لاعب مولود في سوريا ويقيم في معسكر الأزرق للاجئين بالأردن.

الجدير بالذكر أن محمد شعبان سيكون أول مصري يدير مسابقة بدورة الألعاب الأولمبية، حيث سيرأس شعبان مسابقة التايكوندو بأولمبياد طوكيو التي ستنطلق يوليو المقبل بعد أن جدد له الاتحاد العالمي للتايكوندو، رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد للدورة الثانية على التوالي.