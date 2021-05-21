شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة بفندق الإقامة في آبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدت بعثة فريق نادي بيراميدز صلاة الجمعة بمقر فندق إقامة البعثة في مدينة آبا التي تشهد مباراة الفريق أمام أنيمبا النيجيري في كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا في إطار إياب ربع النهائي، بعد الفوز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأدت البعثة الصلاة في إحدى قاعات فندق الإقامة بالمدينة التي تقام فيها المباراة على أن يخوض بيراميدز أول تدريباته اليوم بملعب المباراة.