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بعثة بيراميدز تخضع لمسحة كورونا في نيجيريا

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضعت بعثة فريق نادي بيراميدز لمسحة كورونا الرسمية والخاصة بمباراة أنيمبا في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بمقر فندق إقامة البعثة في مدينة آبا. ويحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد أنيمبا الدولي بمدينة آبا في إطار إياب ربع النهائي، بعد الفوز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأشرف الجهاز الطبي والإداري على جميع الأمور الخاصة بالمسحة للبعثة والاطمئنان على جميع التفاصيل الأخرى قبل خوض المران المحدد له السادسة مساء اليوم على استاد أنيمبا الدولي في مدينة آبا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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