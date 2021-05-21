شكرا لقرائتكم خبر عن «المحترفين» تعلن المرشحين للأفضل في إبريل ومايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري الخليج العربي، عن فئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب، لشهري إبريل/ نيسان، ومايو/ أيار، بعد منافسة قوية شهدتها الجولات الأربع الأخيرة التي أقيمت خلال هذه الفترة.

ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، ثلاثي الجزيرة المتوج بلقب دوري الخليج العربي: المهاجم علي مبخوت هداف الموسم برصيد 25 هدفاً، والجنوب إفريقي تولاني سيريرو، وعبدالله رمضان.

ويتنافس معهم عبدالله غانم مدافع الشارقة، والأرجنتيني جاستون سواريز لاعب بني ياس.

أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى فيتواجد: فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، وعادل الحوسني حارس الشارقة، وعلي خصيف حارس الجزيرة.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب: الهولندي مارسيل كايزر الذي قاد الجزيرة لحصد لقب الدوري، والمدربان الوطنيان مهدي علي مدرب شباب الأهلي، وعبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للرابطة والتطبيق عبر الهواتف الذكية.