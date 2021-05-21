اتحاد جدة يتخلص من عقدته

الرياض-عيسى الحكمي

وضع اتحاد جدة حداً لإنتصارات فريق أبها عليه في الدوري السعودي وتمكن من تحقيق فوز مهم 2-1 في ختام الجولة 28 من البطولة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 50 نقطة مجدداً حظوظه في المنافسة على اللقب مع الهلال المتصدر(55 نقطة) والشباب الثاني(51 نقطة)وذلك قبل جولتين من النهاية،في حين تجمد رصيد أبها عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

سجل الثنائية الاتحادية المهاجم الصربي بريجوفيتش ولاعب الوسط عبد الإله المالكي عن طريق تسديدتين من خارج منطقة الجزاء في الدقيقتين 7 و42،وسجل صالح العمري هدف أبها الوحيد من ركلة جزاء «35».

وفي مباراة ثانية حول النصر تأخره صفر-1 إلى فوز بثلاثة أهداف على ضيفه الرائد على ملعب مرسول بارك الجامعي.

ورفع«العالمي» رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس وأصبح على بعد نقطتين من التعاون الرابع،بينما تجمد رصيد الرائد عند 35 نقطة، ويحتاج لثلاث نقاط من الجولتين المتبقيتين ليخرج من حسابات المراكز المتأخرة.

تألق عبد الرزاق حمد الله واستطاع قيادة النصر للفوز بعدما سجل ثنائية،وسجل زميله فراس البريكان هدفاً، وسجل هدف أبها أنود ديون.

وخرج الوحدة وضيفه ضمك بتعادل أشبه بالخسارة 1-1 ليرفع الأول رصيده إلى 31 نقطة والثاني إلى 30 نقطة في المركزين 14 و15 وهما الأقرب حتى الآن لمرافقة العين إلى الدرجة الأولى.

سجل ضمك من ركلة جزاء عن طريق دوما غوج «45» ولحق أصحاب الأرض بالتعادل عن طريق البرتغالي هيرناني «47».

وستقام مباريات الجولة 29 في 25 الجاري بنفس التوقيت حيث يحل الهلال المتصدر ضيفاً على التعاون، ويذهب الشباب لملاقاة الفيصلي،بينما يلتقي الاتحاد مع العين،ويواجه النصر فريق الوحدة،ويلعب الرائد مع الاتفاق ،وأبها مع الأهلي،والفتح مع القادسية،والباطن مع ضمك.

على صعيد متصل لحق فريق الفيحاء بالحزم في الصعود لدوري المحترفين للموسم المقبل وتبقى تحديد هوية الوافد الثالث.