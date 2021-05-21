شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تدريبية لإعلاميي أندية الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ورشة تدريبية لتعريف وتدريب ذوي الاختصاص من الإعلاميين بأندية الإمارة الباسمة على استخدام ( المنصة الإعلامية الرقمية ) التابعة للمكتب الإعلامي.

حضر الورشة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي الذي افتتح الورشة مشيدًا بالهدف الذي من أجله تم تنظيمها ومثمنًا حرص إعلاميي الأندية على الحضور والمشاركة فيها، وقال: يعد دور الإعلام مهم وفعال في تطور الرياضة حيث يعتبر ركنًا أساسيًا وهامًا ويأتي اهتمامنا بهذا الجانب تماشيًا مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة من أجل النهوض بالرياضة بجميع مجالاتها.

واختتم حديثه بضرورة دعم القيادات الرياضية بمختلف البرامج والورش التدريبية الضرورية، حيث تعتبر مسؤولية تطوير المهارات الإعلامية أولى اهتمامات إدارة مجلس الشارقة الرياضي لتطوير الرياضة بالإمارة وفي مقدمتها مجال الإعلام الرياضي.

وأشاد المهندس عادل صالح عضو مجلس الشارقة الرياضي- رئيس اللجنة الإعلامية والتحول الرقمي - بالدعم الذي يحظى به المجلس الرياضي من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة من خلال أحدث البرامج والمنصات الإعلامية الرقمية، وأضاف «تعد هذه المنصة الإعلامية الرقمية من أحدث الوسائل الإعلامية اللازمة للنشر والرصد الإعلامي وأرشفة الأخبار واستخلاص الإحصائيات الهامة برسوم بيانية تختصر الكثير من الجهد والوقت على الإعلاميين».