شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يتطلع لكسر رقم «المدفعجي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدف واحد هو كل ما يحتاج إليه الهداف الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ لكسر الرقم القياسي الذي يتشاركه مع جيرد مولر «المدفعجي» في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 40 هدفاً، عندما يستقبل بايرن ميونيخ أمام جماهيره العائدة للمرة الأولى منذ مارس/ آذار 2020 أوجسبورج، السبت، ضمن المرحلة الـ34 والأخيرة.

وبعد أن سجّل ركلة جزاء في مباراة التعادل 2-2 ضد مضيفه فرايبورج الأسبوع الفائت، عادل ليفاندوفسكي الرقم القياسي الذي انفرد به «المدفعجي» أسطورة بايرن على مدى 49 عاماً، عندما حقق هذا الإنجاز في موسم 1971-1972.

وستكون الفرصة متاحة أمام «ليفا»، أفضل هداف في الدوري في ستة من المواسم الثمانية الأخيرة، للانفراد بالتاريخ.

وقال أولف كيرستن (55 عاماً) مهاجم باير ليفركوزن السابق الذي حل في صدارة هدافي البوندسليجا ثلاث مرات خلال تسعينات القرن الماضي: «أعتقد أنه سيسجل هدفين في نهاية الأسبوع ويحطم الرقم القياسي»، مستطرداً: «ومع ذلك، آمل أن تبقى الأمور كما هي؛ لأن جيرد مولر كان مثالي الأعلى».

وبعد أن حسم لقب البوندسليجا للعام التاسع توالياً، ستقام مراسم تتويج بايرن بعد صافرة النهاية، وستكون المباراة أيضاً وداعاً للمدرب هانزي فليك الذي سيغادر مع نهاية الموسم. وتربطه تقارير بالانتقال لتولي مهام المنتخب الوطني خلفاً ليواكيم لوف، بعد نهائيات كأس أوروبا هذا الصيف.

كما ستكون المباراة الأخيرة للمدافعين جيروم بواتنج والنمساوي دافيد ألابا، ولاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز الذين لم يتم تجديد عقودهم التي تنتهي مع نهاية الموسم.