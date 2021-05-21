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محامى و مأذون و شيف و أمين شرطة..ماذا يفعل الحكام بعيدا عن ملاعب الكرة؟

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شكرا لقرائتكم خبر عن محامى و مأذون و شيف و أمين شرطة..ماذا يفعل الحكام بعيدا عن ملاعب الكرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء ظهور الثنائي محمود البنا وامين عمر ، الحكمان الدوليان  ، والكشف عن امتهان كل منهم وظيفة أخرى بجانب التحكيم ، حيث يعمل الأول مأذونا والثاني محاميا ، ليعيد فتح ملف وظائف قضاة الملاعب بعيدا عن   مباريات كرة القدم .

ونرصد فى التقرير التالى اهم وظائف الحكام المصريين..

محمد عادل ضابط بوزارة الداخلية يصعب عليه التفرغ لأداء المباريات ويحصل على الإجازات بصعوبة بالغة، نظراً لمهام عمله بوزارة سيادية مثل الداخلية

 

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أمين عمر الحكم الدولى ، حاصل على ليسانس حقوق،  ويعمل محاميا بجانب عمله فى التحكيم 

 

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محمود عاشور الحكم الدولى من منطقة الجيزة، يمتلك شركة سياحة 

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الدولى محمد معروف أحد أعضاء هيئة تدريس بكلية التربية بجامعة شمال سيناء

 

 

الحكم شادي ريحان حكم الساحة في منطقة دمياط  يعمل كشيف بأحد المطاعم ، و الذى كشف أنه بدأ حياته في  تجهيز الموائد والطبخ في الاحتفالات ثم العمل في المطاعم، حتي أصبح شيف بمطعم كبير وتجهيز كل الوجبات

 

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محمد فاروق  الحكم الدولي السابق، يعمل كمدير عام لإدارة رعاية الشباب بجامعة بني سويف.

 

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سمير عثمان الدولى السابق يعمل مدير مصرفى بأحد البنوك الاستثمارية، مما يؤثر على تفرغه للمباريات المحلية، نظراً لظروفه عمله التى تصعب عليه الحصول على إجازة حتى فى المباريات التى تقام خارج القاهرة.

 

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محمود بسيونى مدرس تربية رياضية بوزارة التربية والتعليم، وتجده يمتلك القدرة على الاستيعاب بشكل جيد مما يسهل من مهمته كحكم فى القائمة الدولية.

 

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المساعد الدولى أيمن دجيش يعمل مدير إدارة بوزارة النقل 

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محمد الحنفى الحكم الدولى بمنطقة القاهرة يعمل فى العلاقات العامة بإحدى شركات البترول

 

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الحكم الدولي محمود البنا يعمل كمأذون شرعى في بلدته بكفر الشيخ.

 

المساعد الدولى سمير جمال أحد المساعدين بمنطقة القاهرة، يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية، وعمله يفرض عليه التزاما وتواجد أغلب الوقت بمقر عمله

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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