شكرا لقرائتكم خبر عن محامى و مأذون و شيف و أمين شرطة..ماذا يفعل الحكام بعيدا عن ملاعب الكرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء ظهور الثنائي محمود البنا وامين عمر ، الحكمان الدوليان ، والكشف عن امتهان كل منهم وظيفة أخرى بجانب التحكيم ، حيث يعمل الأول مأذونا والثاني محاميا ، ليعيد فتح ملف وظائف قضاة الملاعب بعيدا عن مباريات كرة القدم .

ونرصد فى التقرير التالى اهم وظائف الحكام المصريين..