شكرا لقرائتكم خبر عن قصة 6 ساعات مرهقة لبيراميدز داخل نيجيريا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى مقر فندق إقامتها في مدينة آبا بنيجيريا، بعد رحلة شاقة شهدت عناء وخطورة، استعدادا لخوض مباراة أنيمبا في إطار الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا في إطار إياب ربع النهائي، بعد الفوز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعانت بعثة بيراميدز بصورة غير طبيعية من رحلة الانتقال إلى آبا التي تشهد المباراة، بعدما اضطرت الطائرة الخاصة للنزول بمطار بورت هاركوت لعدم وجود مطار دولي في آبا، واستغرقت الرحلة حتى فندق الإقامة قرابة 6 ساعات كاملة.

ورغم التأمين الضخم للبعثة إلا أنها عانت بشدة في الزحام والطرق السيئة المغلقة تماما ونجحت بعد معاناة شديدة في الوصول إلى الفندق، وسط ظلام دامس في الطريق المؤدي للمدينة وإغلاق العديد من الطرق المؤدية للفندق داخل مدينة آبا.

وكانت بعثة بيراميدز وصلت على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد للاعبين وجميع أفراد الفريق، قبل الانتقال مباشرة من بورت هاركوت نحو مدينة أبا التي تقام فيها المباراة.