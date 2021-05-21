شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: أهداف طاهر ماركة مسجلة وسيكون كلمة السر في مشوار الأهلي بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن أهداف طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون السابق والأهلي حالياً، ماركة مسجلة بإسمه، وذلك بعد هدفه الأخير في شباك صن داونز بذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

وقال عادل في تصريحات خاصة: أهداف طاهر محمد طاهر ماركة مسجلة بإسمه، ومازال لديه الكثير ليقدمه، واكتوينا من قبل بأهدافه عندما سجل فينا خلال مباراة الأهلي، وكان هدف بنفس الطريقة التي سجل بها في صن داونز.

أضاف: طاهر لاعب ذو شخصية ولا يتأثر بالضغط وهذه سمة اللاعبين الكبار وسيكون له دور مؤثر مع الأهلي في مشواره بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص فريق الاهلى برفقة الجهاز الفنى على مُعاينة ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا قبل انطلاق أخر مران للفريق على الملعب إستعداداً لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقيا.

ويتدرب الأهلي على ملعب مباراة صن داونز وفي نفس موعد المباراة حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، وقام موسيماني وجهازه المعاون بمُعاينة ملعب المباراة قبل بدء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز

ويلتقي الأهلي مع صن داوز في الثالثة من عصر غداً ،السبت، بتوقيت القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، علماً بأن لقاء الذهاب بالقاهرة الإسبوع الماضي إنتهى بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

وتجرى بعثة الأهلى مسحة طبية جديدة غدا السبت؛ استعدادا للسفر إلى قطر لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقى أمام فريق نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري.