شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج موسيمانى مع صن داونز أمام الأهلى قبل القيام بدور العميل المزدوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى مساء غد السبت فريق الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقى فى إطار مباريات إياب ربع نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا باللقاء الذى يقام بجنوب أفريقيا.

وتولى موسيماني تدريب صن داونز قبل مهمته مع الأهلي، وقاد الفريق الجنوب أفريقي فى 332 لقاء من بينهم 4 مواجهات أمام الفريق الأحمر وجميعها فى دورى أبطال أفريقيا .

فاز صن داونز فى مباراة واحدة، والأهلى تغلب فى مباراتين بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل

المباراة الأولى أقيمت يوم 6 ابريل من عام 2019 بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الفريق الجنوب أفريقي بخماسية .

المباراة الثانية كانت لقاء العودة وفاز فيها الأحمر بهدف .

المواجهة الثالثة أقيمت في 29 فبراير 2020 بذهاب ربع النهائي أيضا ، وفاز الأهلى بهدفين نظيفين

وفى لقاء العودة والمواجهة الرابعة تعادل الفريقان بهدف لكل منهما