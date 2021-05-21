شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 3 حالات لا تنطبق عليها قوانين التسلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر قانون التسلل أحد أهم القوانين في كرة القدم، خاصة أنه دائماً ما يرتبط بحالات مثيرة للجدل، حولت مسار العديد من البطولات وأنصفت فرقاً كثيرةً وأنهى طموح فرق أخرى.

يكون اللاعب متسللاً عندما تكون قدمه أو رأسه أو أي قطعة من جسمه باستثناء يده أقرب لمرمى الخصم من ثانٍ آخر لاعب في الفريق المنافس، وذلك عند خروج الكرة من قدم زميله، وعادةً ما يكون أحد اللاعبين الأخيرين في الفريق المنافس هو حارس المرمى، وفي حالة خروجه من مرماه واستطاع اللاعب استلام الكرة خلفه، يكون في موقفاً صحيحاً بشرط وجوده على نفس الخط مع آخر مدافعين في الفريق المنافس، أو يكون متأخراً عنهما وقت خروج الكرة من قدم الزميل.

لا يُعد التسلل مُحتسباً على اللاعب المهاجم الواقع في منطقة التسلل إذا ما تلقى الكرة بشكل مباشر عن طريق: ركلة مرمى، أو رمية تماس، أو ركلة ركنية.

بينما يحتسب التسلل على اللاعب لعدة أسبابٍ مختلفة، أولها وأكثرها حدوثاً هو أن يكون اللاعب متسللاً وقت خروج الكرة من قدم زميله باتجاهه، وتسمى هذه الحالة التداخل في اللعب.

يمكن أيضاً أن يحتسب التسلل عند تداخل اللاعب المتسلل مع الخصم، وهنا توجد 4 حالاتٍ هي:

الأولى هي منع المنافس من لعب الكرة سواءً بطريقةٍ مباشرة أو بحجب زاوية الرؤية عنه.

الثانية هي منافسة الخصم على الكرة.

الثالثة هي محاولة لعب الكرة بالاصطدام بالمنافس.

الرابعة هي عمل تصرفاً مباشراً يؤثر على قدرة المنافس على لعب الكرة.

آخر حالات التسلل التي دائماً ما تثير الجدل، هي أن تكون في موقف تسلل عند خروج الكرة من قدم زميلك في اتجاه بعيد عنك، لكنها تصطدم بأحد القائمين أو العارضة أو لاعب من فريق الخصم ثم تصل إليك، وهنا يصبح لزاماً على الحكم أن يطلق صافرته ويحتسب التسلل.