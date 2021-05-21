شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخر استعدادات الأهلي لمباراة صن داون غداً بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي والأفريقي بصفة عامة وبين جدران النادي الأهلي على وجه الخصوص مباراة المارد الأحمر مع صن داونز الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

في التقرير التالي ، نلقي الضوء على أخر إستعدادات وكواليس بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا قبل خوض مباراة صن داونز غداً.

س:ماذا عن موعد وملعب مباراة الأهلي وصن داونز ؟

ج: المباراة تقام في الثالثة من عصر غداً ،السبت، بتوقيت القاهرة بإستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

س: كيف استعد الأهلي لمواجهة صن داونز؟

ج: الأهلي سافر إلى جنوب أفريقيا قبل المباراة بعدة أيام وتحديدأ مساء الأثنين الماضي وخاض تدريبات لمدة أربعة تقريباً إستعداداً للمواجهة المرتقبة التى يتطلع فيها للتأهل لنصف نهائي البطولة بعد الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

س: ماذا عن غيابات الأهلي أمام صن داونز؟

ج: الأهلي يفقد الثنائي مصطفى شوبير للإصابة بكورونا ومروان محسن للإصابة في الركبة .

س: ماذا عن موقف الثنائي على معلول وحمدي فتحي من مباراةى الغد؟

ج: حسب تأكيدات الجهاز الطبي سيكون من الصعب الإعتماد على الثنائي معهلول وحمدي في مباراة الغد لحاجتهما لعدة أيام أخرى يخوضا فيها التدريبات حتى يتم تجهيوزهما للمشاركة في المباريات الرسمية.

س: ماذا عن حكم المباراة ؟

ج: المباراة سيُديريها طاقم تحكيم زامبي بقيادة جانى سيكازوى