شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تخضع لمسحة كورونا في نيجيريا قبل مواجهة أنيمبا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت بعثة فريق نادي بيراميدز لمسحة كورونا الرسمية والخاصة بمباراة أنيمبا في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بمقر فندق إقامة البعثة في مدينة آبا، حيث يحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا في إطار إياب ربع النهائي، بعد الفوز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأشرف الجهاز الطبي والإداري على جميع الأمور الخاصة بالمسحة لبعثة بيراميدز والاطمئنان على كافة التفاصيل الأخرى قبل خوض المران المحدد له السادسة مساء اليوم على ستاد أنيمبا الدولي في مدينة آبا.

وتضم قائمة بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي، خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: دودالجباس - دييجو رولان.