شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يعود لقائمة الاتحاد أمام الجونة بعد التعافي من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت عودة خالد قمر، مهاجم الاتحاد السكندري لقائمة فريقه أمام الجونة في المباراة المقبلة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من المسابقة، بعدما غاب اللاعب عن لقاء المصري الأخير، بسبب شد خفيف في العضلة الخلفية.

وكشف مصدر طبي في الاتحاد السكندري أن اللاعب كان جاهزا بنسبة كبيرة لمباراة المصري التي خسرها الاتحاد بهدف دون رد، لكن الجهاز الفني بقيادة العميد حسام حسن، فضل اراحته حتى لا تتضاعف ألم الإصابة.

ويسعى قمر لاستعادة الحاسة التهديفية مع الاتحاد السكندري، حيث غاب عن التهديف منذ فبراير الماضي، قضى منهم قرابة الشهرين في استبعاد بقرار فني، وعاد تدريجيا للمباريات لكنه لم يحصل على الفرصة الكافية.

حقق نادي المصري البورسعيدي فوزا صعبا على نادي الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدف المباراة الوحيد حسن على في الدقيقة 84 من ركلة جزاء احتسبها إبراهيم نور الدين بعد عرقلة محمود رزق لحسن على داخل منطقة الجزاء والذى ترجمها بنجاح.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.