شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تؤدى صلاة الجمعة بفندق الإقامة في آبا بنيجيريا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدت بعثة فريق نادي بيراميدز صلاة الجمعة بمقر فندق إقامة البعثة في مدينة آبا التي تشهد إقامة مباراة الفريق أمام أنيمبا النيجيري في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا في إطار إياب ربع النهائي، بعد الفوز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.
وأدت البعثة الصلاة في إحدى قاعات فندق الإقامة بالمدينة التي تقام فيها المباراة على أن يخوض بيراميدز أول تدريباته اليوم بملعب المباراة.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم من تونس بقيادة الحكم صادق السلمي حكما للساحة، ويعاونه خليل حساني المساعد الأول، وأيمن إسماعيل المساعد الثاني، وهيثم قيراط الحكم الرابع.
ويراقب المباراة أمير عثمان محمد من السودان، ويراقب الحكام لاتري داوسن من توجو، والمنسق العام ألكسندر أسانتي من غانا، والمنسق الإعلامي أديمولا أديبكولا من نيجيريا، والمنسق الأمني جوليوس بين من غانا.
وحقق بيراميدز فوزا كاسحا على حساب مضيفه نادي إنيمبا بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، التى أقيمت الأحد الماضى.