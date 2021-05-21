شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة سموحة والإنتاج الحربى بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سموحة نظيره الإنتاج الحربى في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة صعبة للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 14 لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

2_يقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعد أن خاض 21 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع بيراميدز.

3_يدخل سموحة مباراة الليلة بعد التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الإنتاج الحربى مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في الجولة 21 للمسابقة بعد تأجيل مباراته مع بيراميدز في الجولة الأخيرة.

4_اختارت لجنة الحكام بإتحاد الكرة الحكم محمود ناجى لإدارة مباراة سموحة والإنتاج الحربى على استاد الإسكندرية، ويعاونه رمضان هنداوى ومحمد مصطفى إسماعيل، وحسن سعدى حكم رابع، وعمرو الشناوى حكم فيديو ومحمد يوسف حكم مساعد فيديو.

5_تشير الأرقام إلى أن الإنتاج الحربي وسموحة، تواجها من قبل في بطولة الدوري 15 مرة، وفاز فريق الإنتاج في ثلاث مباريات، فيما فاز سموحة في 5 مواجهات، وتعادلا 7 مواجهات، وسجل الانتاج في شباك سموحة 16 هدفًا، فيما سجل الأمواج الزرقاء 18 هدفًا في شباك الإنتاج.