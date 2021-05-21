شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: الأهلى جاهز دائما وهدفنا الوحيد التأهل أمام صن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالوجود في جنوب إفريقيا، وإنه يأمل في حسم التأهل لنصف النهائي من بريتوريا، مثلما حدث الموسم الماضي والوصول إلى نصف النهائي.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل المران: اللاعبون الكبار لديهم مسئولية كبيرة في مثل هذه المواجهات، وهذه ليست المباراة الأولى التي نشارك فيها أمام صن داونز، لعبنا أمامهم من قبل ثلاث مباريات، حضرنا إلى هنا في جنوب إفريقيا منذ أربعة أيام ونستعد بشكل جيد.

وتحدث الشناوي عن موسيماني وعلاقته باللاعبين وقال: من قبل أن يتولى موسيماني مهمة قيادة الأهلي كنا نعمل ألف حساب لفريق صن داونز، ونحن سعداء بالعمل معه فهو شخصية متفهمة جدا ويجيد التعامل مع جميع اللاعبين، ويتناقش معنا كثيرا، وهناك علاقة احترام متبادل بينه وبيننا جميعا.

وشدد كابتن الأهلي على أن هناك اختلافا كبيرا في مواجهات الأهلي مع صن داونز، نتيجة للتغيرات الكثيرة التي تحدث باستمرار في صفوف المنافس، وأن الأهلي جاهز دائما وأن جميع اللاعبين لديهم هدف واحد هو تحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي وصولا إلى التتويج باللقب وإضافة النجمة العاشرة.

وكثف كبار فريق الأهلى جلساتهم مع لاعبى الفريق فى معسكر المارد الأحمر بجنوب أفريقيا لتحفيزهم على عبور موقعة صن دوانز المقرر لها الثالثة عصر غد السبت، وذلك فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا 2021، وفاز المارد الأحمر بصعوبة بالغة فى مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، ليضع قدمًا فى نصف النهائى.

وحرص محمد الشناوى ووليد سليمان وأيمن أشرف وسعد سمير على التحدث مع زملائهم على أهمية تخطى عقبة بطل جنوب افريقيا حيث تحدث كل منهم عب بشخصية الأهلي التي اعتاد عليها الجميع وتقديم الصورة الجيدة التي تليق باسم وتاريخ النادي الأهلي.