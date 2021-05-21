شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه تنتظر "أجنبي" الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر محمد أحمد الشهير بـ"الأجنبي"، إداري الاتحاد السكندري عقوبة الإيقاف لمدة ثمان مباريات وغرامة مالية تصل لمائة ألف جنيه، بعد واقعة الاعتداء على الحكم إبراهيم نور الدين، عقب صافرة انتهاء مباراة الاتحاد والمصري ، التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف دون رد.

وتنص لوائح عقوبات القسم الأول من الدوري الممتاز هذا الموسم، المادة الثالثة البند الثالث والرابع، على تطبيق عقوبة الإيقاف، على أيا من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، لمدة ثمان مباريات وغرامة مالية تصل لمائة ألف جنيه، حال الاعتداء أو السب لحكم المباراة.

وحاول "الأجنبي" عامل غرفة ملابس الاتحاد الاعتداء على إبراهيم نور الدين أمس، بإلقاء زجاجات المياه تجاه الحكم عقب نهاية المباراة، كما وجه السباب، لإحساسه بتعرض فريقه بالظلم في اللقاء.

وأصدر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بياناً رسمياً يحتج من خلاله على الأداء التحكيمي، خاصة الحكم إبراهيم نور الدين الذي تولى إدارة مباراة الاتحاد والمصري، التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد الأسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف.

وجاء نص بيان الاتحاد السكندري كالتالي :"تأسف إدارة نادى الاتحاد السكندرى للمستوى غير الجيد لطاقم التحكيم الذى أدار مباراة اليوم لنادى الاتحاد السكندرى أمام النادي المصرى البورسعيدى و التي أدارها الحكم إبراهيم نور الدين ، حيث لم يكن موفقاً على الإطلاق وأتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق و أبرزها إلغاء هدف شرعى، حيث شاهد و تأكد جميع من تابع اللقاء عدم تعمد اللاعب إيمانويل أوكوي لمس الكرة بيده إطلاقاً لدرجة تلاصق يد اللاعب بجسده قبل تمريره للكرة التي أسفرت عن هدف للاعب عبد الغنى محمد ، مما حرم نادى الاتحاد السكندري من هدف التقدم الذى أثر بالسلب على نتيجة اللقاء ، كذلك أحتساب حكم المباراة لركلة جزاء للفريق المنافس مشكوك تماما في صحتها من التحام طبيعى بين اللاعبين يرغب كلاهما في الاستحواذ على الكرة".

و يؤكد مجلس إدارة النادي على بالغ استيائه من أداء طاقم التحكيم الذى ساهم بقراراته بشكل كبير في خسارة الفريق لمباراة اليوم، رغم سابق مطالبة نادى الاتحاد السكندري رسمياً من الاتحاد المصرى لكرة القدم عدم إسناد أي مباراة يكون طرفها نادى الاتحاد السكندرى للحكم إبراهيم نور الدين، حيث دائماً و أبداً تصاحب المباريات التي يُديرها أحداث و قرارات مثيرة للجدل .