7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، الموافق 21 مايو 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة، وأبرزها، الزمالك يستعيد شيكابالا أمام المصرى بعد انتهاء الإيقاف، و بعثة الأهلى تعلن موعد مغادرة جنوب إفريقيا عقب مواجهة صن داونز.

الزمالك يستعيد شيكابالا أمام المصرى بعد انتهاء الإيقاف

يعود محمود عبد الرزاق "شيكابالا" كابتن نادي الزمالك، إلى الحسابات الفنية لباتريس كارتيرون مدرب القلعة البيضاء، في اللقاء المقبل أمام النادي المصري والمقرر إقامته يوم الأثنين المقبل على استاد الأسكندرية ضمن منافسات الجولة 24، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها شيكابالا مؤخراً لمدة مباراتين عقب مباراة الأهلي الماضية.

بعثة الأهلى تعلن موعد مغادرة جنوب إفريقيا عقب مواجهة صن داونز

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جنوب إفريقيا صباح بعد غد، الأحد؛ لبدء رحلة السفر إلى قطر، استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقى أمام نهضة بركان المغربي والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، وتشهد رحلة الأهلي في طريقها إلى قطر ترانزيت في أسوان للتزود بالوقود.

جلسة عتاب بين جهاز الإسماعيلى ومروان الصحراوى.. اعرف السبب

عقد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى جلسة عتاب مع لاعبه التونسى مروان الصحراوى شهدت توجيه الإشادة للمدافع مع لفت نظره لضرورة الابتعاد عن التهور فى بعض الكرات التى تسببت فى تعرض مرمى الدراويش للخطورة، جهاز الإسماعيلى قال للصحراوى: "أنت لا تسمح بمرور أى كرة في الخلف وتغلق كل القنوات الشاغرة، التى يمكن أن يتسلل منها اللاعبين والكرة كما تمتلك شخصية قيادية فى الملعب وتظهر في كل مكان فى الدفاع وتعطي التعليمات لزملائك، ولديك ميزة قراءة الخصم وتوقع تحركاته الهجومية ولكن ينقصك الابتعاد عن التهور والالتحامات العنيفة فى منطقة الـ 18.

المقاولون يحصن نجمه ضد العروض بعد تألقه مع الفريق

أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن النادي لم يتلق أى عروض بخصوص لويس إدوارد لاعب الفريق في الفترة الأخيرة، مشدداً على التركيز حالياً منصب على تحسين وضع الفريق بالدورى.

الأهلى يعلن موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية

يشارك محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية بعد أسبوع من عودة الفريق من قطر، والانتهاء من مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

كيف أنهى الزمالك أزمة غرامة سيف فاروق جعفر قبل المشاركة أمام الطلائع؟

كشف مسئولو اتحاد الكرة، طريقة إنهاء نادى الزمالك أزمة غرامات سيف فاروق جعفر ورباعى فريق 99 قبل مشاركة اللاعب أمام طلائع الجيش فى الدورى أمس، حيث انتهت عقوبة إيقاف الخماسى لمدة 8 مباريات على خلفية أزمة مباراة الأهلى والزمالك مواليد 99.

الزمالك يرفض تجديد إعارة صبحي ويتمسك بعودته نهاية الموسم

رفض مسئولو الزمالك فكرة تجديد إعارة محمد صبحي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم، إلى الاتحاد السكندري، بعدما تألق الحارس ونجح في خطف الأضواء هذا الموسم في الدورى.