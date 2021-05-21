شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: مباراة صن داونز "سهلة وصعبة" والأهلى يملك الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عصام الحضري اسطورة حراسة المرمى، ومدرب حراس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا حاليا، رسالة للاعبي الأهلى، قبل موقعة صن داونز، المقرر لها غدا السبت، في إياب ربع نهائي دورى ابطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال الحضري في تصريحات خاصة لليوم السابع: "نتيجة مباراة الذهاب جيدة لكنها ليست مطمئنة، الرهان باق على خبرة لاعبي الأهلى، الفريق يلعب هذه النسخة وهو حامل اللقب، ويجب أن يعي اللاعبون ذلك جيدا".

وتابع الحارس المعروف بالسد العالي: "مباراة الغد سهلة وصعبة في آن واحد، المنافس قوى ونتيجة مباراة الذهاب ليست سيئة بالشكل الذي يقلق الجماهير، من يملك الإجابة ويقبض على فرصة التأهل هم اللاعبين أنفسهم، بخبراتهم وامكانياتهم يستطيعون حسم بطاقة الترسح لنصف النهائي ومواصلة المشوار".

وتمنى الحضري أن يحافظ الأهلى على لقبه القاري هذا الموسم، في ظل أنه المرشح المصري الوحيد في البطولة بعد وداع الزمالك قائلا: "احنا بنتكلم عن لقب قريب جدا من الفريق الأحمر، سوف يضاف لرصيد الكرة المصرية، مثلما يضاف لخزائن بطولات الأهلي".

في سياق متصل، كثف كبار فريق الأهلى جلساتهم مع لاعبى الفريق فى معسكر المارد الأحمر بجنوب أفريقيا لتحفيزهم على عبور موقعة صن دوانز المقرر لها الثالثة عصر غد السبت، وذلك فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا 2021، وفاز المارد الأحمر بصعوبة بالغة فى مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، ليضع قدمًا فى نصف النهائى.

وحرص محمد الشناوى ووليد سليمان وأيمن أشرف وسعد سمير على التحدث مع زملائهم على أهمية تخطى عقبة بطل جنوب افريقيا حيث تحدث كل منهم عب بشخصية الأهلي التي اعتاد عليها الجميع وتقديم الصورة الجيدة التي تليق باسم وتاريخ النادي الأهلي.