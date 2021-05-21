شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: قرارات إبراهيم نور الدين فى مباراة المصرى والاتحاد سليمة ولا عقوبات عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن قرارات الحكم الدولى إبراهيم نور الدين الذى أدار مباراة أمس فى الدورى بين المصرى والاتحاد السكندرى جاءت سليمة، ولا صحة لما يتردد عن وقوع الحكم فى أخطاء تحكيمية مؤثرة.

وأوضح مسؤولو اللجنة أنه بعد مراجعة قرارات نور الدين تبين أنها سليمة، وخاصة لقطة الهدف الملغى للإتحاد السكندرى حيث طبق الحكم القانون الذى ينص على أن الكرة اذا اصطدمت في يد المهاجم واستفاد منها لابد أن يتم احتسابها عليه لمسة يد وركلة حرة غير مباشرة، ولذلك فالغاء هدف الاتحاد السكندرى قرار سليم.

وأكد مسؤولو اللجنة أنه لا يتوجد أى عقوبات على الحكم الدولى إبراهيم نور الدين عقب مباراة أمس.

وأصدر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بياناً رسمياً يحتج من خلاله على الأداء التحكيمي، خاصة الحكم إبراهيم نور الدين الذي تولى إدارة مباراة الاتحاد والمصري، التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد الأسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف.

وجاء نص بيان الاتحاد السكندري كالتالي :

تأسف إدارة نادى الاتحاد السكندرى للمستوى غير الجيد لطاقم التحكيم الذى أدار مباراة أمس لنادى الاتحاد السكندرى أمام النادى المصرى البورسعيدى و التي أدارها الحكم إبراهيم نور الدين ، حيث لم يكن موفقاً على الإطلاق وأتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق و أبرزها إلغاء هدف شرعى، حيث شاهد و تأكد جميع من تابع اللقاء عدم تعمد اللاعب إيمانويل أوكوي لمس الكرة بيده إطلاقاً لدرجة تلاصق يد اللاعب بجسده قبل تمريره للكرة التي أسفرت عن هدف للاعب عبد الغنى محمد ، مما حرم نادى الاتحاد السكندرى من هدف التقدم الذى أثر بالسلب على نتيجة اللقاء ، كذلك أحتساب حكم المباراة لركلة جزاء للفريق المنافس مشكوك تماما في صحتها من التحام طبيعى بين اللاعبين يرغب كلاهما في الاستحواذ على الكرة