شكرا لقرائتكم خبر عن ابن أخت كرم جابر يلعب باسم أمريكا ببطولة المصارعة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك احمد حسن الشهير باحمد جابر لاعب منتخب المصارعة ، فى إحدى البطولات بالولايات المتحدة باسم أمريكا ، وليس اسم منتخب مصر، محققا الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

ونشر اللاعب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور وفيديوهات من مشاركته ببطولة الوطنية الأمريكية للمصارعة الشاطئية وكتب عليها : الحمد لله اللهم بارك اول مشاركة واول ميدالية برونزية بالبطولة الوطنية الأمريكية للمصارعة الشاطئية ..الفترة الأخيرة نزلت بوست انى مش هلابك باسم مصر وانى اعتزلت، والبطولة دى كانت للولايات المتحدة الأمريكية..دعواتكم لماهو قادم.

يذكر أن أحمد جابر هو ابن شقيقة البطل الاولمبى كرم ، و الذى رفض عدة مرات العروض التى تلقاها للعب باسم دولة أخرى بخلاف مصر.

كان اللاعب أحمد حسن قد حقق ذهبية أفريقيا 2014 المؤهلة لأوليمبياد الشباب، وتوج ببرونزية البخر المتوسط وحصل على وسام الجمهورية ، وحقق المركز الثالث وبرونزية أولمبياد الشباب بالاضافة إلى ذهبية البطولة الافريقية 3 مرات على التوالى.



اللاعب على الفيس بوك