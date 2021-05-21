شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب إقامة معسكر متواصل للزمالك من بين 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، إقامة معسكر ثلاثى للفريق الكروي، بين ثلاثة أماكن هي الإسكندرية والسويس والجونة لخوض الثلاث مباريات المقبلة، أمام المصري بالدوري في الإسكندرية ثم الإسماعيلي في الكأس بالسويس ثم الجونة بالدوري في الجونة.

ووفقا لخطة كارتيرون من المقرر أن يسافر فريق الزمالك إلى الإسكندرية غدا السبت للدخول في معسكر مغلق هناك، لحين مواجهة المصري يوم الاثنين في الدوري، ثم التوجه إلى السويس مباشرة للدخول في معسكر مغلق لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس في كأس مصر ومن السويس يتجه فريق الزمالك إلي مدينة الجونة مباشرة لمواجهة فريق الجونة يوم الأحد الموافق 30 مايو الجاري بالدوري.

ويسعي كارتيرون لتجهيز لاعبي الزمالك للمباريات المقبلة، بشكل جيد، نظرا لأهمية كافة المباريات سواء على صعيد المنافسة الشرسة مع الأهلي على صدارة الدوري أو المنافسة علي لقب كأس مصر.

وحقق الزمالك فور هام علي طلائع الجيش مساء الخميس بهدفين لهدف في الدوري الممتاز، ليرفع رصيده للنقطة 51 في صدارة ترتيب الدوري، قبل خوض مباراة قوية مساء الاثنين المقبل أمام المصري الذي يؤدي بشكل جيد في الآونة الأخيرة ويحقق نتائج مميزة.

وتحسم السيولة المادية والميزانية الخاصة بالمعسكر مصيره، سواء بإقامته بالطريقة التى حددها كارتيرون والتوجه من معسكر مباراة لمعسكر المباراة الأخري دون الرجوع للقاهرة أو الاكتفاء بإقامة معسكر لمدة 24 ساعة قبل كل مباراة، وهو ما سيتحدد اليوم بالتنسيق بين الجهاز الفني والإدارة مع مسئولي نادي الزمالك.