مانشستر يونايتد يفقد قائده في نهائي الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قال أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه يتوقع غياب هاري ماجواير قائد الفريق في المواجهة المقررة بعد أيام أمام فياريال الإسباني في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وكان ماجواير /28 عاما/، الذي يشكل دعامة أساسية بالفريق منذ انضمامه إليه في صفقة كبيرة عام 2019 قادما من ليستر سيتي، اضطر للخروج خلال المباراة أمام أستون فيلا في التاسع من مايو الجاري إثر التحام قوي مع أنور الغازي لاعب أستون فيلا.

وعانى ماجواير من إصابة في أربطة الكاحل، وكان سولشاير أبدى تفاؤلا بشأن عودة اللاعب لقيادة الفريق في نهائي الدوري الأوروبي المقرر يوم الأربعاء المقبل في دانسك.

لكن تفاؤل سولشاير بشأن إصابة ماجواير تراجع.

وقال المدرب اليوم الأربعاء، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، إنه يتوقع غياب اللاعب الإنجليزي الدولي عن النهائي الأوروبي أمام فياريال.

وظهر ماجواير في صورة وهو يمشي بدون عكاز طبي أمس الخميس، لكن سولشاير قال:"إنه يمشي، ولكن هناك فارق كبير بين المشي والركض، كي أكون صادقا، لا اعتقد أننا سنراه في دانسك."

وأضاف :"لكن، كما قلت عدة مرات، سانتظر حتى ليلة الثلاثاء، حيث تقام الجلسة التدريبية الأخيرة، لأرى إن كان قادرا على أن يكون هناك."

وتابع سولشاير :"إنه يتحسن بالتأكيد لكن الأربطة تستغرق وقتا للتعافى."

ويتوقع سولشاير أن يلعب المدافع دورا مهما من خارج الملعب خلال النهائي الأوروبي إذا لم يتمكن من المشاركة، وهو ما يتوقعه.

وقال سولشاير الذي يعد الفريق لمواجهة وولفرهامبتون بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز :"هو شخص مهم للغاية في غرفة الملابس وهو لاعب قيادي."

وأضاف :"قبل دخول المشجعين، اعتقد أنكم جميعا ستسمعونه من المدرجات."

كذلك تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة أنتوني مارتيال في النهائي الأوروبي بسبب الإصابة في الركبة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الفرنسي في مارس الماضي، وقد تأكد غيابه عن مباراة الأحد.