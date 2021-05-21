مشاهدة مباراة الفيصلي وشباب الأمعري في بث مباشر يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الفيصلي وشباب الأمعري في كأس الاتحاد الآسيوي، ضمن مباريات اليوم الجمعة 21-5-2021.

يسعى نادي الفيصلي الأردني لتحقيق بداية قوية عندما يلتقي مع مركز شباب الأمعري الفلسطيني، اليوم الجمعة، على استاد عمان في عمان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

وحصل الفيصلي على المركز الخامس في الدوري الأردني الموسم الماضي، وقد تعاقد في بداية الموسم الجديد مع المدرب السوري حسام السيد الذي قاد القوة الجوية العراقي للفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي عام 2017.

في المقابل يخوض شباب الأمعري المشاركة الأولى له في تاريخ البطولة، بعدما كان شارك عام 2012 في كأس رئيس الاتحاد الآسيوي، حيث بلغ النهائي قبل أن يخسر أمام الاستقلال الطاجيكي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الفيصلي وشباب الأمعري في تمام الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش، 19:05 بتوقيت مصر، 20:05 بتوقيت السعودية.

ويلعب الفيصلي وشباب الأمعري ضمن المجموعة الثالثة، والتي تضم تشرين السوري، والكويت الكويتي، ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية من منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.

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