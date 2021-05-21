شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في تمام الثالثة من عصر غدٍ السبت، بمدينة بريتوريا، بمنافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2020-2021.

وفاز الأهلي ذهاباً بملعبه في القاهرة بهدفين دون رد بواسطة كل من طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

ويكفي الأهلي التعادل أو الخسارة بفارق هدف أو هدفين مع التسجيل من أجل بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ومواجهة الفائز من مواجهة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

المباراة تنقلها قناة بي ان سبورتس +4 المشفرة عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر.

أما عن القنوات المفتوحة التي ستنقل المباراة فضائياً فمن الممكن مشاهدتها عبر قناة RTS2 السنغالية، على تردد: 11900 / الاستقطاب: أفقي / معدل الترميز 27500، وكذلك قناة RTI الإيفوارية على تردد: 11881 / الاستقطاب: عمودي / معدل الترميز / 27500.