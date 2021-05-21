شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف للأهلي خارج ملعبه تنبىء بعبور الأهلي عقبة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير النادي الأهلي مواجهة فريقها بصن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها عصر غدٍ السبت ببريتوريا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

وحسم الأهلي نتيجة الذهاب لمصلحته بهدفين نظيفين في القاهرة بملعب السلام وي الأهلي، ويكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف على أقصى تقدير أو بفارق هدفين مع التسجيل من أجل بلوغ نصف النهائي.

وبالنظر في دفتر أحوال الأهلي خارج ملعبه في النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا سنجده نجح في تسجيل 6 أهداف بواقع 3 في مرمى فيتا كلوب بالكونغو، وهدفين في شباك المريخ بالسودان، وهدف في مرمى سونيديب بالصومال بالدور الأول، بينما لم ينجح في التسجيل خلال مباراة وحيدة فقط خارجية أمام سيمبا بتنزانيا.

أما صن داونز على ملعبه في النسخة الجارية من دوري الأبطال فسكنت شباكه 3 أهداف، بواقع هدف في الدور الأول أمام ضيفه جالاكسي وهدفين من قبل مهاجمي شباب بلوزداد الجزائري بمرحلة المجموعات.

وفي حالة تسجيل الأهلي في شباك صن داونز بلقاء الغد، سيكون بطل جنوب أفريقيا مطالباً بإحراز 4 أهداف من أجل التأهل لنصف النهائي.