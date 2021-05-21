شكرا لقرائتكم خبر عن ابن شقيقة كرم جابر يحقق برونزية المصارعة الشاطئية بعلم أمريكا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق المصارع أحمد جابر برونزية البطولة الوطنية الأمريكية للمصارعة الشاطئية، حاملاً علم الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد أحمد جابر من أبرز مواهب المصارعة الرومانية وسبق له تمثيل مصر في عدد من المحافل الدولية كان أبرزها التتويج بذهبية العالم للشباب عام 2014 .

وقرر «ابن شقيقة» المصارع كرم جابر صاحب برونزية وذهبية مصر في الأولمبياد السفر إلى الولايات المتحدة والمشاركة باسمها في منافستها المحلية وخوض البطولات الدولية بالعلم الأمريكي .

أحمد جابر

وكان أحمد قد أبلغ مسؤولي اتحاد اللعبة في مصر بقرار اعتزاله قبل أن يفجر مفاجأة غير متوقعه بالسفر إلى أمريكا والمشاركة في منافسات المصارعة الرومانية من خلالها.

وحرصت مصر على دعم موهبة المصارع أحمد جابر خلال مراحله السنية المختلفة وتم تكريمه في أكثر من مناسبة وتقديم إنجازاته إعلامياً بالإضافة إلى توفير متطلباته المادية للاستمرار في التفوق.

أحمد جابر

أحمد جابر

أحمد جابر

أحمد جابر