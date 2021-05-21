شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مباراة الأهلي وصن داونز.. مُدرس رياضيات زامبي حرم محمد صلاح من هدف تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مهمة إدارة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها غداً السبت ببريتوريا، بإياب ربع نهائي دوري الأبطال للزامبي جاني سيكازوي.

وحسم الأهلي لقاء الذهاب بملعب السلام وي الأهلي بهدفين نظيفين واقترب بشدة من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الزامبي سيكازوي صاحب الـ 39 عاماً يعمل مدرساً لمادة الرياضيات وانضم للقائمة الدولية في عام 2010.

وتعددت المباريات التي أدارها الزامبي لأندية ومنتخبات مصر خلال المنافسات الأفريقية.

وتأتي أبرز مشاهد سيكازوي في مباراة منتخبي مصر ونيجيريا بملعب الأخير في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017، فبعدما سجل النجم محمد صلاح هدف التعادل القاتل للفراعنة، انفرد نجم ليفربول الحالي بمرمى النسور الخضراء تماماً ولكن فوجئ الجميع باطلاق الزامبي صافرته في مشهد غريب ونادر حارماً منتخبنا القومي من هدف ثانٍ مؤكد.

الزامبي عُين من قبل «كاف» لإدارة نهائي أمم أفريقيا 2017 الذي جمع مصر بالكاميرون والتي شهدت بعض الأخطاء التي صبت في مصلحة منتخب الأسود للتتويج باللقب منها وجود مخالفة واضحة من فانسان أبوبكر ضد على حبر لحظة تسجيل الهدف الثاني في شباك الحضري.

وكان جاني سيكازوي قد ألغى مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2013 بسبب هطول الأمطار الشديدة على ملعب مدينة جاروا بعد مرور 60 دقيقة كانت تشير خلالها النتيجة إلى التعادل السلبي، وقرر «كاف» يومها تأجيل المباراة 24 ساعة.