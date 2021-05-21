شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يُعلن نجاته من الإصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن نجاته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وفاجأ عامر متابعيه في منصات التواصل الاجتماعي بكتابة عبارة: «الحمد لله لقد نجوت من التعرض للإصابة بفيروس كورونا ١٩، ونصحيتي للجميع لابد من اخذ المصل بأسرع وقت، بالمناسبة أسترازينيكا ممتاز».

ولم يُفصح رئيس سموحة عن مزيد من تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا وهل أصيب به أم لا ؟، مكتفياً بالتأكيد على أهمية الحصول على لقاح فيروس كورونا.

ويعد فرج عامر من أبرز رؤساء الأندية المصرية بفضل ما قدمه مع نادي سموحة من تطوير لفريق الكرة والألعاب الرياضية بصفة عامة.