شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب ورياضة الاسكندرية» تناقش تدشين أول مسابقة كرة قدم نسائية «ميني فوتبول» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، اليوم الجمعة، أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصري والعربي للعبة الميني فوتبول، واللواء طارق حسن رئيس منطقة الاسكندرية للميني فوتبول.

وقالت «صفاء»، أن الاجتماع كان بهدف بحث سبل الدعم وتذليل كافة العقبات من جانب المديرية لتدشين أول بطولة لكرة القدم النسائية للميني فوتبول بمركز شباب الشلالات.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر لوكيل الوزارة على تقديم الدعم والمساندة لمنطقة الاسكندريه للميني فوتبول، وذلك بحضور عادل فوزي مدير الادارة العامة للرياضة ومحمد سعيد مدير إدارة التخطيط الادارة العامة للرياضة.

وفى سياق متصل، شكلت الدكتورة صفاء الشريف لجان لمتابعة الهيئات الشبابيه والرياضيه والتأكد من مدى الالتزام بإغلاق الهيئات الشبابية والرياضية في المواعيد المحدده، ايماءا إلى القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنه ٢٠٢٠ والقرار رقم ٧١٩ لسنة ۲۷۰۱ لسنة ۲۰۲۰ و٦٥٥ لسنة ۲۰۲۱، بشأن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد بغلق جميع مراكز الشباب والأندية الشبابيه وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على الأرواح.