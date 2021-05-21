شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصري يشكون الإجهاد قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكي لاعبو الفريق الكروي الأول للنادي المصري من حالة من الاجهاد العام بسبب تلاحم المباريات وخوض الفريق ثلاث مباريات في اقل من عشرة ايام.

وحرص الجهاز الفني للفريق الكروي الاول للنادي المصري، بقيادة على ماهر على تخصيص تدريبات استشفائية للاعبين بعد شكواهم من الارهاق خلال مواجهة الاتحاد السكندري التي جرت «الخميس».

وفاز المصري على الاتحاد السكندري بهدف للاشيء من ضربة جزاء في الدقيقة الاخيرة من زمن شوط المباراة الثاني في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري.

وفور عودة اللاعبين إلى مقر اقامتهم بأحد فنادق برج العرب، خضع جميع اللاعبين لجلسات الاستشفاء بالنادي الصحي الملحق بالفندق وذلك تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات وذلك بغرض إزالة أى آثار للإرهاق لدى الجميع بعد المجهود الكبير الذي بذله جميع اللاعبين على مدار شوطي المباراة.

هذا ومن المقرر أن يبدأ الفريق مساء اليوم الجمعة تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر اقامتها في التاسعة مساء الاثنين المقبل الموافق الرابع والعشرين من مايو الجاري على استاد الاسكندرية.