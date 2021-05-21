شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في انتخابات الزمالك المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل وزارة الشباب والرياضة عن مفاجأة من العيار الثقيل في انتخابات الزمالك المقبلة والمقررة عقب دورة الألعاب الاوليمبية التي ستجري في صيف العام الجاري في طوكيو.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة للمصري اليوم، أن اللجنة الجديدة التي سيصدر قرار بتعيينها من قبل الدكتور أشرف يحق لها الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك المقبلة ولا تمنعها اللائحة الاسترشادية من خوض الانتخابات.

وسيعلن الدكتور اشرف صبحي، خلال الساعات القليلة المقبلة أسماء اللجنة الجديدة التي ستدير نادي الزمالك.

وعلمت المصري اليوم، أن اللجنة الجديدة التي ستدير نادي الزمالك تضم كلاً من حسين لبيب لرئاسة النادي ومحمد الأتربي نائباً للرئيس، وفي عضوية اللجنة كلاً من هاني نبيه بيرزي، هاني شكري، ويشغل حسين السمري منصب المدير التنفيذي، وصادق جبريل مدير مالي، وتكليف احمد حسام ميدو، بملف كرة القدم في النادي خلال الفترة المقبلة.

ووافق الدكتور أشرف صبحي على قبول استقالة اللجنة الثلاثية التي كانت المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز.

واستقر الرأي القانوني داخل وزارة الشباب والرياضة على تفعيل اللائحة الاسترشادية في الانتخابات المقبلة ووقف العمل باللائحة الحالية لنادي الزمالك وفقاً لقرار لجنة التحكيم والتسوية الذي قام بإبطالها.