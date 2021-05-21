موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف صن داونز، الجنوب إفريقي، نظيره الأهلي، في الثالثة عصر غدا السبت، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي، في إياب الدور ريع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا،

وكانت مباراة الذهاب في القاهرة قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين، سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

ويحتاج صن داونز للفوز بفارق 3 أهداف للصعود، أو الفوز 2-0 للجوء للوقت الإضافي.

وتأهل الأهلي، لربع النهائي كوصيف عن المجموعة الأولى رفقة سيمبا وعلى حساب فيتا كلوب والمريخ السوداني، فيما حصد صنداونز صدارة المجموعة الثانية على حساب شباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي والهلال السوداني.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات على حساب ضد سونيديب، بطل النيجر في الدور الأول، حيث فاز الأحمر في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يسحق مضيفه في الإياب بأربعة أهدافٍ نظيفة.

وكان المارد الأحمر، قد تُوج باللقب الإفريقي الموسم الماضي على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، مما أهله للمشاركة في مونديال الأندية بقطر، إذ حصل الأهلي على المركز الثالث بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

ويعتبر الأهلي صاحب الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع تسع مناسبات، في المقابل يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الترتيب الثاني برصيد خمسة ألقاب.

تشكيل الأهلي

ويفتقد النادي الأهلي، لخدمات حمدي فتحي وعلي معلول ومحمود متولي ومحمد محمود للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وبدر بانون ورامي ربيعة وأيمن أشرف

خط الوسط : السولية وآليو ديانج وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وقفشة

خط الهجوم: محمد شريف.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة حصريا عبر قناة بين سبورت 4 القطربة، بتعليق: علي محمد علي