شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر لكرة الصالات : نسعى إلى صدارة المجموعة أمام الكويت غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادر رشاد المدرب العام للمنتخب الوطني لكرة الصالات، علي أهمية تحقيق الانتصار الثاني علي التوالي في البطولة أمام الكويت غدًا ، كاشفاً عن تطلع منتخب مصر لتصدر المجموعة الأولي في الدور الأول لكأس العرب المقامة حاليًا بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وأشار نادر رشاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن المنتخب الكويتي منافس قوي وقدم مباراة جيدة خلال الجولة الأولى رغم خسارته أمام البحرين 2-3 ، مشيرا إلي أنه يسعي لاستغلال الضغط علي المنافس لتحقيق الفوز.

في حين أكد عبد الرحمن عيد "الاشول" لاعب منتخب مصر لكرة الصالات ، أن منتخب الكويت يمتلك لاعبين متميزين ، ونعرفهم جيداً بعد خوض أكثر من مباراة ودية معهم، لكن علينا الاجتهاد داخل أرض الملعب لتحقيق الفوز.

ويلتقي في الثالثة عصر غد السبت منتخبا الكويت ومصر ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، وكان المنتخب الوطني قد فاز خلال الجولة الأولى على موريتانيا 8-1، فيما خسر المنتخب الكويتي أمام البحرين 2-3.