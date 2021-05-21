شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر لكرة الصالات : نسعى إلى صدارة المجموعة أمام الكويت غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد نادر رشاد المدرب العام للمنتخب الوطني لكرة الصالات، علي أهمية تحقيق الانتصار الثاني علي التوالي في البطولة أمام الكويت غدًا ، كاشفاً عن تطلع منتخب مصر لتصدر المجموعة الأولي في الدور الأول لكأس العرب المقامة حاليًا بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وأشار نادر رشاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن المنتخب الكويتي منافس قوي وقدم مباراة جيدة خلال الجولة الأولى رغم خسارته أمام البحرين 2-3 ، مشيرا إلي أنه يسعي لاستغلال الضغط علي المنافس لتحقيق الفوز.
في حين أكد عبد الرحمن عيد "الاشول" لاعب منتخب مصر لكرة الصالات ، أن منتخب الكويت يمتلك لاعبين متميزين ، ونعرفهم جيداً بعد خوض أكثر من مباراة ودية معهم، لكن علينا الاجتهاد داخل أرض الملعب لتحقيق الفوز.