شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك الأكثر غزارة تهديفية.. والأهلى الأقوى دفاعا في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لايعترف جدول ترتيب الدوري المصرى بقوة كل فريق من حيث الهجوم والدفاع وعدد الأهداف التى تم تسجيلها او التى هزت شباك اى منهم بل يكون الاعتراف بعدد النقاط التى يجمعها كل فريق خلال المباريات التى يتم خوضها

ولكن رغم أن الزمالك يتصدر قمة ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة ، الا أن الأهلى يعد الاقوى دفاعا ، فلم يدخل مرماه سوى 14 هدفا من إجمالي 19 مباراة تم خوضها ، ويليه الزمالك بعد أن اهتزت شباكه ب 16 هدفا ، ثم المصرى برصيد 18 هدف دخلت شباكه .

وفى الهجوم يأتى هجوم الزمالك حيث يعد الفريق الأبيض الاقوى هجوما فى الدورى بعد أن سجل لاعبيه 41 هدفا من 23 مباراة خاضها الفريق ثم الاهلى فى المركز الثانى برصيد 35 هدفا ويليه سموحة 32 هدفا، أما بيراميدز وطلائع الجيش فياتون فى المركز الرابع والخامس بعد أن نجح لاعبى كل فريق منهما فى إحراز 31 هدفا.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى برصيد 51 نقطة بعد ان خاض 23 مباراة سجل 41 هدف ودخل مرماه 16 هدف ، حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل فى 6 وخسر فى مباراتين.

ويأتي الاهلى فى المركز الثانى بعد أن خاض 19 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 5 ولم يخسر سوى فى مباراتين ، وسجل لاعبيه 35 هدف ودخلت مرماه 14 هدف .