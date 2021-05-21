شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يعاين ملعب مباراة صن داونز قبل أخر مران بجنوب أفريقيا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص فريق الاهلى برفقة الجهاز الفنى على مُعاينة ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا قبل انطلاق أخر مران للفريق على الملعب إستعداداً لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقيا.

ويتدرب الأهلي على ملعب مباراة صن داونز وفي نفس موعد المباراة حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، وقام موسيماني وجهازه المعاون بمُعاينة ملعب المباراة قبل بدء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز

ويلتقي الأهلي مع صن داوز في الثالثة من عصر غداً ،السبت، بتوقيت القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، علماً بأن لقاء الذهاب بالقاهرة الإسبوع الماضي إنتهى بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

وتجرى بعثة الأهلى مسحة طبية جديدة غدا السبت؛ استعدادا للسفر إلى قطر لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقى أمام فريق نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري.

وكانت بعثة الأهلي قد أجرت مسحة طبية خاصة بمباراة صن داونز، أمس الخميس داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، وذلك وفقا للبرتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية فى دورى أبطال أفريقيا ، وأعلن الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى سلبية المسحة الطبية التى أجرتها البعثة أمس.

وكان الأهلى قد أدى مرانه أمس على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا واشتمل المران على جانب فني وخططي، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على إجراء تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين لتطبيق طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة صن داونز