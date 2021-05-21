شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. لائحة اتحاد الكرة تهدد عودة إمام عاشور للزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مازال موعد عودة إمام عاشور لاعب الزمالك للمشاركة مع فريقه فى الدورى العام محل خلاف، حيث لم يتحدد بشكل نهائى حتى الأن موعد انتهاء إيقاف اللاعب بعد عقوبة تجميده 12 مباراة من قبل لجنة الإنضباط وتأييد القرار من جانب لجنة التظلمات.

وسبق وأكد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن عقوبة الايقاف الخاصة بإمام عاشور تنتهى عقب المباراة الفاصلة بين الأهلى والزمالك بدورى 99، ما يعنى أن اللاعب من حقه المشاركة فى مباراة الاسماعيلى بكأس مصر يوم 27 مايو الجارى.



لائحة اتحاد الكرة

وحصل الخليج 365 على نص لائحة اتحاد الكرة والتى تهدد عودة إمام عاشور أمام الاسماعيلى، خاصة فى حالة عدم إقامة المباراة الفاصة بين الأهلى والزمالك مواليد 99 بعد اعلان النادى الأبيض عدم نيته فى خوض اللقاء بعد تسريح اللاعبين.

وتنص لائحة اتحاد الكرة على أن " اللاعب الموقوف فى أية مسابقة سنية يطبق عليه الايقاف فى نفس مسابقته، فاذا انتقل الى مرحلة سنية أكبر ولا يزال موقوفا فانه يتم ايقافه فى المرحلة السنية الجديدة".

ووفقا للائحة فإن عقوبة إيقاف إمام عاشور يجب أن تطبق عليه فى الدورى الممتاز وليس فى مسابقة دورى 99، بما يعنى أنه فى حالة عدم إقامة المباراة الفاصلة لا يكون من حق إمام عاشور المشاركة أمام الاسماعيلى.