شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للملاكمة يختار نادية عبد الحميد المرأة الوحيدة فى العالم للترقى لدرجة 3 نجوم بتدريب اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الإتحاد الدولى للملاكمة، المصرية نادية عبد الحميد مدربة منتخب الشباب ، للترقى إلى درجة الثلاث نجوم ، فى تدريب اللعبة ، لتكون بذلك المرأة الوحيدة فى العالم التى تترقى لهذه الدرجة.

ونشرت لاعبة الملاكمة السابقة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لها داخل الطائرة خلال السفر الى دبى ، وعقلت عليها:"

الله المعين

بنتكم واختكم وتلميذتكم اختارها الاتحاد الدولي للملاكمة

المرأة الوحيدة في العالم للترقي لدرجة الثلاث نجوم في تدريب الملاكمة اعلي درجة في التدريب

وسط حوالي ٤٠ مدرب من الرجال مشاركين في الدورة

برفقة حكمين دوليين محترمين اخواني كابتن محمد كمال وكابتن مصطفي اسماعيل دعواتكم بالتوفيق لهم ولي و رفع الله دائما راية بلدنا

الحبيبة مصر ????????

AIBA 3 stars coach course dubai 2021

وغادر إلى دولة الإمارات اليوم نادية عبد الحميد مدرب منتخب الملاكمة شباب ، و محمد كمال و مصطفى إسماعيل الحكام الدوليين ، لحضور دورة الترقى للشارة الدولية 3star ، للمدربين والحكام على هامش بطولة أسيا للكبار



