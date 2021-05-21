شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه:لم أحسم قراراى بشأن انتخابات الإسماعيلى.. وبلاش شائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسنى عبد ربه قيصر الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق موقفه من انتخابات الدراويش المقبلة ، وقال القيصر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" مندهش للغاية من الحديث عن خوضى انتخابات الإسماعيلى ضمن أحد القوائم ، خاصة أننى لم اتحدث فى هذا الشأن وفوجئت بتساؤلات عديدة من الجماهير فى الشارع عن هذا الأمر".

ويضيف حسنى عبد ربه :" حتى الآن لم أحسم أمرى من انتخابات الإسماعيلى ، ولم أعلن أى قرار فى هذا الملف ، ومش حابب حد يتكلم بالنيابة عنى مطلقاً ، حينما اتخذ قرارا سوف أعلنه بشكل رسمى دون الدخول فى دوامة من الجدل".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد كشفت عن رغبة حسنى عبد ربه فى خوض انتخابات الإسماعيلى المقبلة لاسيما أن القيصر أحد أهم الاساطير فى تاريخ قلعة الدراويش ويتمتع بشعبية جارفة داخل النادى الاصفر.

ويشهد مستوى النادي الإسماعيلي في الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري العام طفرة كبيرة، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال، الذي تولى مسئولية الفريق مع انطلاقة الدور الثاني ليصحح مساره وينتشله من القاع، ويحتل الدراويش حالياً المركز الـ 14 برصيد 26 نقطة، ولم يكن الدراويش قد حققوا أي انتصارات في الدوري قبل قدوم إيهاب جلال سوى فوز وحيد.