شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة إنبى ووادى دجلة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه إنبى نظيره وادى دجلة في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..
1_يحتل إنبى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل 23 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً .
2_ يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.
3_ يدخل الفريق البترولى مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر وادى دجلة من سموحة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.
4_تاريخيا مواجهة اليوم تحمل الرقم 20 في مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري،انتهت 12 مباراة بفوز إنبى مقابل 4 انتصارات فقط لوادي دجلة، و3 تعادلات.
5_التقيا لأول مرة موسم 2010/2011، وبالتحديد في الأسبوع الثاني عشر يوم 25 نوفمبر 2010 وفاز إنبي خارج ملعبه 3/2، نال أحمد عبدالظاهر شرف تسجيل أول أهداف المواجهة، بينما نال عاشور التقي شرف تسجيل أول أهداف وادى دجلة.
6_مباريات الفريقين السابقة فى مسابقة الدوري غزيرة التهديف حيث سجل فيها 62 هدفا بواقع 35 هدفا لإنبي مقابل 27 هدفا لوادي دجلة، وجاء أحمد عبدالظاهر الهداف التاريخي للمواجهات، برصيد 6 أهداف.
7_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز انبى بهدفين مقابل هدف ، سجل ثنائية الفريق البترولى محمد المرسى وسجل هدف دجلة كالديرون فى اللقاء الذى أقيم فى 8 يناير 2021 بالجولة السادسة للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام.
8_انتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بفوز انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم بالجولة التاسعة للمسابقة على ستاد بتروسبورت فى 21 ديسمبر 2019 ، سجل ثلاثية الفريق البترولى محمد شريف هدفين ومحمود قاعود هدفاً فيما يسجل أهداف وادى دجلة عبد الكبير الوادى ورفيق كابو.
9_انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز انبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة 26 للمسابقة على ستاد بتروسبورت فى 12 سبتمبر 2020 ، سجل ثنائية انبى سافيولا ومحمد شريف ، وسجل هدف دجلة أحمد رمضان بيكهام.
10_ اختارت لجنة الحكام بإتحاد الكرة الحكم محمد سلامة لإدارة مباراة انبى ودجلة فى الدورى اليوم على استاد بتروسبورت، ويعاونه يوسف البساطى ومحمود كثير مساعدان، وعمرو عبد الفتاح حكم رابع، وأمين عمر فيديو وعاطف حسين مساعد فيديو.