شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة إنبى ووادى دجلة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه إنبى نظيره وادى دجلة في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل إنبى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل 23 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً .

2_ يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

3_ يدخل الفريق البترولى مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر وادى دجلة من سموحة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

4_تاريخيا مواجهة اليوم تحمل الرقم 20 في مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري،انتهت 12 مباراة بفوز إنبى مقابل 4 انتصارات فقط لوادي دجلة، و3 تعادلات.

5_التقيا لأول مرة موسم 2010/2011، وبالتحديد في الأسبوع الثاني عشر يوم 25 نوفمبر 2010 وفاز إنبي خارج ملعبه 3/2، نال أحمد عبدالظاهر شرف تسجيل أول أهداف المواجهة، بينما نال عاشور التقي شرف تسجيل أول أهداف وادى دجلة.