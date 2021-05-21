شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..هنا أحمد لاعبة السلة: بحب السندريلا وجوليا روبرتس..ونفسى أكون طبيبة أسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هىهنا أحمد حسين لاعبة السلة فى نادى سموحة ، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



لاعبة سموحة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الموسيقى بكل انواعها خاصة الجاز وعمر خيرت

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

الشينيز فوود

من مطربك المفضل ؟

محمد منير وويتنى هوستن



لاعبة السلة

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

طبيبة اسنان و عازفة جيتار

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

بتجاهل الموضوع

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

سعاد حسنى لان شخصيتها مرحة وجذابة ومختلفة ، و جوليا روبرتس لانها طبيعية ولا تتصنع وتفعل الخير وبسيطة وتلقائية



هنا احمد

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال لانه مريح ومناسب لطبيعة حياتى

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية

يكون رياضى عشان يقدر ظروف التدريبات والمباريات والسفر

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه.

هحاول أحببه فى الرياضة، فيمارسها و يقتنع أنها اسلوب حياة