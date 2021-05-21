شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العرب تمنح عمرو جمال وباسم مرسى قبلة الحياة للعودة للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم الثنائى عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش وباسم مرسى مهاجم المقاصة، فى العودة لتمثيل منتخب مصر مجددا، بعد استعادتهما جزءا كبيرا من مستواهما مؤخرا، بجانب مشاركة منتخب مصر فى بطولة كأس العرب باللاعبين المحليين وهو ما سيجبر جهاز المنتخب على تدعيم الهجوم بلاعبين من الدورى المصرى.

وسجل عمرو جمال هذا الموسم 10 أهداف حتى الأن، ليقترب من معادلة أفضل حصيلة من الأهداف له في الدوري الذى سجل فيه 14 هدفا مع الأهلي موسم 2013 /2014، بينما أحرز باسم مرسى 7 أهداف حتى الأن أيضا.

ويعتمد المنتخب الوطنى على مصطفى محمد بشكل أساسى فى الهجوم، وكذلك محمد صلاح الذى يلعب فى بعض الأحيان فى مركز المهاجم، ولكن مع غيابهما فى كأس العرب سيكون البدرى مطالبا بتدعيم الهجوم بجانب الثنائى محمد شريف وأحمد ياسر ريان.

وأسفرت قرعة كأس العرب المقرر لها ديسمبر المقبل عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من الجزائر و الفائز من منتخبى لبنان و جيبوتي ، و الفائز من منتخبي ليبيا و السودان.

وللمرة الأولى باتت البطولة تحمل الطابع الرسمي بعد تصديق الاتحاد الدولي "فيفا" عليها مما يزيد من حجم الإثارة والندية بجانب التنافسية الطبيعية بين العرب، وخاصةً أيضًا مع اكتظاظ المنتخبات بلاعبين من الطراز العالمي يتوقع مشاركتهم جميعًا في هذا المحفل.

كما تُعد بطولة كأس العرب استعدادًا مثاليًا لقطر لاستضافة كأس العالم 2022، وفرصة مهمة لإثبات مدى تطور البنية التحتية قبل الحدث العالمي الأهم.

ستقام بطولة كأس العرب 2021 بمشاركة 23 منتخبًا عربيًا، وستكون المنتخبات المشاركة في البطولة هي، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

وستشهد البطولة مشاركة 3 منتخبات لأول مرة في تاريخها بالبطولة العربية وهي جزر القمر، الصومال، وجيبوتي.