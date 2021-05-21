موسيماني: لن أتحدث عن مدرب صنداونز.. والخطيب أسطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن الفريق لديه إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة صنداونز بدوري أبطال إفريقيا والتأهل لنصف النهائي رغم قوة بطل جنوب إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صنداونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعدما حقق الفوز ذهابا بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وقال موسيماني، في المؤتمر الصحفي للمباراة الذي عقد اليوم قبل المران: "لدينا إصرار وعقيدة للتأهل من هنا في بريتوريا".

وأضاف: "هناك أفضلية بسيطة لنا بعد الفوز بهدفين في القاهرة، أعلم إمكانات بطل جنوب إفريقيا، لكن لا يوجد أعذار ويجب أن نكون جاهزين، وسبق لنا مواجهة صنداونز من قبل، وحالة الطقس جيدة وملعب التدريب جيد لا يوجد أي أزمات، وقد تأقلمنا على الأجواء".

وعن التصريحات الأخير للمدير الفني لصنداونز، أكد موسيماني: "لن أتحدث عن مدربي الفرق الأخرى، صنداونز فريق جيد، أعلم إمكاناته جيدا. سوف أركز مع فريقي، هناك 70 مليون نريد إسعادهم والجماهير تتوقع منا الكثير، لن أنظر إلى صنداونز أنا أنظر إلى فريقي، لديَّ مسئولية كبيرة، وعليك أن تفكر في دورك ومسؤوليتك".

وأكمل موسيماني: "توليت مهمة تدريب الأهلي وكان هناك 8 نجوم إفريقية، وحققت معه النجمة التاسعة، وأحلم بالوصول إلى النجمة العاشرة، وهي مسئولية كبيرة وكل جماهير الأهلي تنتظر ذلك".

وواصل: "عندما تتواجد في مصر ستعرف قيمة محمود الخطيب، إنه أسطورة كرة القدم وحقق إنجازات وبطولات مع الأهلي، وهناك نظام إدارة مختلف وعلاقة مختلفة، إنه يفهمني جيدا لأنه ينتمي إلى عائلة كرة القدم، وهو يلبي كل احتياجات الفريق، ولا يتدخل أبدا في عملي وأنا أعلم مسؤولياتي. نتحدث معًا عن الفريق في كل الأوقات سواء في المكسب أو الخسارة".

وتابع: "أعشق العمل تحت التحدي، كان لديَّ عقد طويل مع صنداونز، ولكن ذهبت إلى الأهلي وكان لديَّ تحدٍّ للفوز بإفريقيا والدوري وكأس مصر، ولا بد من التأهل لكأس العالم للأندية والفوز بميدالية، لذلك اخترت تدريب الأهلي".

واسترسل: "الجميع يقولون لماذا اخترت المخاطرة؟ كان لديَّ فرصة للعودة والعمل مع المنتخب الوطني في جنوب إفريقيا بعقد طويل ولكنني اخترت الأهلي، لأنه يمتلك شخصية النسور التي تعرف كيف تنقض في الوقت المناسب".

واستمر: "لقد حققت ألقابا كثيرة في جنوب إفريقيا، لكن الوضع في الأهلي مختلف، وعدد النجوم على قميصه مختلف، وهناك عقليات مختلفة وجماهير مختلفة، تبحث دائما عن الفوز، والتتويج بالبطولات".

واختتم موسيماني تصريحاته قائلا: "الأهلي يعرف جيدا قوة صنداونز، لكننا جئنا إلى هنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل من بريتوريا لمواصلة مشوار الدفاع عن اللقب، وتحقيق النجمة العاشرة التي تحلم بها جماهير النادي".