الشناوي: مواجهة صنداونز ستكون مختلفة.. ولدينا مسؤولية كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد محمد الشناوي، قائد الأهلي، أن الفريق يستهدف حسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من بريتوريا في مواجهة صنداونز، مشيرا إلى قوة الفريق الجنوب إفريقي.

ويلتقي الأهلي مع صنداونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعدما حقق الفوز ذهابا بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وقال الشناوي، في المؤتمر الصحفي للمباراة الذي عقد اليوم قبل المران: "سعيد بالوجود في جنوب إفريقيا، ونأمل في حسم التأهل لنصف النهائي من بريتوريا مثلما حدث الموسم الماضي والوصول إلى نصف النهائي".

وأضاف: "اللاعبون الكبار لديهم مسئولية كبيرة في مثل هذه المواجهات، وهذه ليست المباراة الأولى التي نشارك فيها أمام صنداونز، لعبنا أمامهم من قبل ثلاث مباريات. حضرنا إلى هنا في جنوب إفريقيا منذ أربعة أيام ونستعد بشكل جيد".

وتحدث الشناوي عن الجنوب إفريقي موسيماني المدير الفني للأهلي وعلاقته باللاعبين قائلا: "قبل أن يتولى موسيماني مهمة قيادة الأهلي، كنا نعمل ألف حساب لفريق صنداونز، ونحن سعداء بالعمل معه، فهو شخصية متفهمة جدا ويجيد التعامل مع جميع اللاعبين، ويتناقش معنا كثيرا، وهناك علاقة احترام متبادل بينه وبيننا جميعا".

وأتم قائد الأهلي قائلا: "هناك اختلاف كبير في مواجهات الأهلي مع صنداونز نتيجة للتغيرات الكثيرة التي تحدث باستمرار في صفوف المنافس، وأن الأهلي جاهز دائما وأن جميع اللاعبين لديهم هدف واحد هو تحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي وصولا إلى التتويج باللقب العاشر".