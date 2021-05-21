اتهامات بالتزوير تهدد الجابون بالاستبعاد من أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر عقد جلسة استماع لكل من الاتحاد الجابوني والكونغولي على خلفية أزمة جويلور كانجا، لاعب منتخب الجابون.

وكان الاتحاد الكونغولي لكرة القدم اتهم نظيره الجابوني بالتزوير بعد إشراك جويلور كانجا بشكل غير قانوني ضمن صفوف منتخب بلاده في مواجهة الكونغو الديمقراطية بتصفيات أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب الجابون في مارس الماضي إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بعد فوزه على ضيفه الكونغو الديمقراطية بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة للتصفيات.

ووفقا لموقع "africatopsports"، فإن هيئة التحكيم التأديبية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حددت يوم الإثنين المقبل 24 مايو جلسة استماع للجابون والكونغو الديمقراطية بشأن أزمة جيلور كانجا.

جيلور كانجا الذي يلعب في صفوف ريد ستار الصربي يرتدي ألوان منتخب الجابون منذ ما يقرب من عشر سنوات، لكن الاتحاد الكونغولي لكرة القدم أكد أن اللاعب يحمل الجنسية الكونغولية.

وكانت الجابون أشركت جيلور كانجا أمام الكونغو بأوراق تقول أنه مواليد 1990 ويحمل جنسيتها، في حين أن الكونغو قدمت وثائق تثبت أن اللاعب كونغولي بالأساس ومن مواليد 1985 وليس من الجابون وأن أوراق تسجيله في الجابون مزورة.

واستند الاتحاد الكونغولي في شكواه أن والدة اللاعب تُوفيت عام 1986، في حين أن الجابون تدعي أن اللاعب مواليد 1990، وهو شيء مستحيل أن يتم ميلاده بعد وفاة والدته بـ 4 سنوات، مما يعزز حجة الكونغو الديمقراطية.

وسينتظر الطرفان حكم الاتحاد الإفريقي، خاصةً أنه في حال ثبوت تزوير الاتحاد الجابوني أوراق جيلور كانجا، فإنه قد يتم إقصاء منتخب الجابون من كأس أمم إفريقيا، ليحل محله الكونغو الديمقراطية.